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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ ص

وزير الدفاع الإيراني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في سلطنة عمان

وزير الدفاع الإيراني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في سلطنة عمان

التقى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بسلطنة عمان، وأجرى محادثات معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد نصير زاده التقى وأجرى محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة في سلطنة عمان الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي.

وفي هذا اللقاء أكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاجتماعية بين إيران وعمان وأشارا إلى الروابط الثقافية والاجتماعية وروابط الصداقة الطويلة الأمد بين البلدين. كما تم التأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لتطوير العلاقات في مختلف الأبعاد.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية أن العلاقات بين البلدين مبنية دائماً على الاحترام المتبادل والثقة، وتشاورا وتفاوضا بشأن القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي. كما ناقش الاجتماع أيضًا استراتيجيات تطوير التعاون الدفاعي الثنائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1954276

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