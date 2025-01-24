سرايا القدس تخوض اشتباكات مع الاحتلال وتفجّر عبوات ناسفة بآلياته

فقد قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في بيان: "فجرنا عبوة ناسفة موجهة من نوع "سجّيل" بآلية عسكرية للاحتلال في محور الجلبوني وحقّقنا إصابات مؤكدة"، وأضافت، بأن مجاهديها "يخوضون معارك ضارية مع جيش الاحتلال، ويمطرونه بزخات الرصاص"، مؤكدة تحقيق إصابات.

وفي بيان منفصل، أعلنت كتيبة جنين أنها أوقعت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في كمائن.

وبدورها، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع في بلدتي عرابة وفحمة غرب جنين.

وكان مقاومان استشهدا، صباح اليوم الخميس، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال، بعد حصار منزل في قباطية جنوب جنين، وقال جيش الاحتلال إن المسلحين هما منفذا هجوم وقع مؤخرا قرب قرية الفندق شرق قلقيلية وأسفر عن مقتل وجرح إسرائيليين، مشيرا إلى أن أحد جنوده أصيب بجروح متوسطة خلال الاشتباكات.

وفي بيان نشرته صباح اليوم، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد المقاومين قتيبة وليد الشلبي ومحمد أسعد نزال في برقين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وحتى الآن أسفر العدوان الإسرائيلي على جنين عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

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