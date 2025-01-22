قائد سرايا القدس: صورة النصر التي فشل العدو في أخذها بغزة لن يأخذها في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد سرايا القدس في الضفة الغربية أن أبطال المقاومة يواصلون إيقاع قوات العدو والآليات العسكرية في كمائن منذ بداية المعركة على جنين. وأكد أن ما سيتم الكشف عنه في نهاية المعركة سيثبت أن صورة النصر التي فشل العدو في أخذها بغزة لن يأخذها في الضفة.

وأضاف القائد أن المقاومة تمكنت خلال الأيام الماضية من إدخال بعض العبوات الناسفة الأرضية والموجهة للخدمة، مشيراً إلى أن تفجير الجيبات العسكرية في قباطية وطمون كان مجرد رسائل لما ينتظر قادة العدو وجنوده في شوارع وأزقة المخيمات في الضفة الغربية.

وأوضح أن مقاتلي سرايا القدس تمكنوا من تشكيل غرف عمليات لتنسيق العمل الميداني وتطوير العمل المشترك برفقة مقاتلي كتائب القسام ومقاتلي شباب الثأر والتحرير، مشيراً إلى أن عملية الفندق في قلقيلية كانت رسالة للعدو والصديق أن أيدي المقاومة تصل إلى كل مكان.

وأشار القائد إلى أن أجهزة السلطة تواصل بالتناوب مع قوات العدو اقتحام بعض البلدات وحصار مقاتلي المقاومة المصابين في القرى والبلدات والمراكز الطبية والمستشفيات، محاولين اعتقالهم لتخفيف المهمة على جيش العدو.

واختتم القائد بتطمين أبناء الشعب الفلسطيني بأن مقاتلي المقاومة بخير ومعنوياتهم عالية، مؤكداً أن الجيش الذي فشل في رسم صورة النصر أمام مقاتلي غزة لن يحصل عليها في الضفة الغربية، وأن مدن الضفة وأزقة المخيمات لن تحمل له إلا توابيت لقادة جيشه وجنوده.

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