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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م

تطوير إنتاج المنتجات العضوية هو الحل لاستمرار الصادرات إلى روسيا

تطوير إنتاج المنتجات العضوية هو الحل لاستمرار الصادرات إلى روسيا

قال رئيس جمعية المنتجات العضوية: "نظراً لنهج بوتين في استبدال المنتجات العضوية، فإن تطوير الإنتاج العضوي يجب أن يكون على جدول الأعمال".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضا نوراني، رئيسة الجمعية العضوية الإيرانية: "روسيا هي أحد الأهداف لاستيراد المنتجات العضوية في المستقبل غير البعيد، وفي بلدنا، على الرغم من حقيقة أن البنية التحتية جاهزة لم نرى اهتمام الحكومة لإنتاج المنتجات العضوية.

وبحسب قوله، إذا أردنا أن ننظر إلى مستقبل التبادلات مع روسيا، فإن أحد أهداف الرئيس الروسي هو استبدال المنتجات التقليدية بالمنتجات العضوية.

وأضاف نوراني: "إذا زاد إنتاج المنتجات العضوية بنسبة نصف بالمائة سنويا فإننا سنصبح من بين أكبر 10 دول منتجة للمنتجات العضوية خلال العقدين المقبلين".

وأوضح رئيس جمعية الزراعة العضوية أن إيران تحتل المرتبة 79 عالميا من حيث إنتاج المنتجات العضوية، وقال: "وفقا للإحصائيات، بزيادة سنوية قدرها نصف بالمائة في إنتاج المنتجات العضوية على مدى السنوات العشر المقبلة، سيصل الإنتاج السنوي للمنتجات العضوية إلى 130 مليون طن." مما يؤثر بشكل كبير على نمو الصادرات.

/انتهى/

رمز الخبر 1953466

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