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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٥٣ ص

تعاون ايراني روسي لبناء محطة "سيريك" جنوب البلاد

تعاون ايراني روسي لبناء محطة "سيريك" جنوب البلاد

أعلن وزير الطاقة الايراني عن تسلم خطاب ضمان لقرض روسي بـ 1.2 مليار يورو لبناء محطة " سيريك" جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الطاقة الايراني"رضا اردكانيان" بيّن في تصريح الاحد، أن محطة سيريك في هرمزكان سيتم بناؤها بطاقة 1400 ميغاواط وعبر قرض روسي بواقع 1.2 مليار يورو ، وموارد مالية محلية.

وأعتبر المحطة المزمعة تشكل أهمية لاستدامة شبكة الكهرباء في جنوب وجنوب شرق البلاد، منوها الى أن رأس المال المشروع يبلغ 1.4 مليار يورو، وأن وبحسب البرامج الاولية فان القرض الروسي سيمول المشروع.

وبيّن الوزير أن ايران وروسيا تتابعان تسريع وتيرة المشروع وأن الجهود مبذولة لبدء المقدمات التنفيذية في ايران في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1912301

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