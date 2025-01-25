للمرة الأولى ... تحويل مبلغ 240 ألف دولار من حساب اللجنة الأولمبية الدولية إلى حساب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية محمود خسروي وفا، أن المشاكل المتعلقة بالتدفقات المالية للجنة مع اللجنة الأولمبية الدولية قد تم حلها.

وأكد أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ راسل الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية بشأن هذه القضية، وهو ما أدى إلى حل المشاكل.

وأكد خسروي وفا: "قبل شهر، تم خلق مساحة للتدفقات المالية الواردة والصادرة بين اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية واللجنة الأولمبية الدولية، وتم إيداع أول تحويل مالي من اللجنة الأولمبية الدولية بمبلغ 240 ألف دولار في حساب إيران".

وأكد أن الأمر مستمر بشكل جيد.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى بعض تصريحات توماس باخ خلال اللقاء معه، وقال: "باخ قال إنه يملك سجادة ايرانية، وفي كل صباح يفتح عينيه ويرى السجادة، ويقول إن قلبه ينبض من أجل إيران، وإن التعاون الجيد سوف يستمر بالتأكيد."

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