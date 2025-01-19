المنتخب الإيرانی يحتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم لـKho kho

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتل منتخب الرجال الإيراني لـKho kho على المركز الثالث في تجربته العالمية الأولى في الهند التي أُقيمت في نيودلهي.

واجه منتخب إيران للرجال لـKho kho منتخب نيبال في الدور نصف النهائي من المسابقة، وخسر في النهاية أمام الفريق بنتيجة 72-20، واحتل المركز الثالث.

وشارك في بطولة كأس العالم في الهند 24 دولة، وتغلب المنتخب الإيراني للرجال في أولى مبارياته في دور المجموعات على الأرجنتين بنتيجة 117-14، ثم تغلب على جنوب أفريقيا في المباراة الثانية بنتيجة 142-22. . فاز المنتخب الإيراني على غانا بنتيجة 61-30 في مباراته الثالثة وتأهل إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.

فاز منتخبنا الوطني على كينيا بنتيجة 86-18 في ربع النهائي وتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وعلى هامش هذه المنافسات، تم انتخاب سعيد مقدم بقا، رئيس جمعية الـKho kho الايرانية، رئيساً لجمعية الـKho kho في غرب آسيا.

الـKho kho هي رياضة جماعية تُلعب بنظام المطاردة، ويجب على اللاعبين بذل قصارى جهدهم حتى لا يلمسهم مطاردو الخصم، حيث يتم إقصاؤهم من اللعبة إذا تم لمسهم.

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