زيارة وفد إيراني للأمانة العامة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مديرة التربية البدنية التابعة للقوات المسلحة "أمير جمشيد فولادي، قام بجولة في الأمانة العامة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، في بلجيكا وتباحث مع الأمين العام وغيره من المسؤولين حول قضايا تهم الطرفين.

وتهدف هذه الزيارة لتعزيز العلاقات والتعاون في مجال الرياضة العسكرية بين الطرفين.

وقد قدم الوفد الإيراني في هذا الاجتماع تقريراً عن أنشطة القوات المسلحة الإيرانية في مجال الرياضة العسكرية والمساعدات التي قدمتها لتعزيز الرياضة العسكرية، كما قدم مقترحات لمزيد من أنشطة الرياضة العسكرية في مجال التضامن والبرامج التعليمية.

وكان هذا الاجتماع بمثابة نقطة تحول في مجال التعاون بين سيزم والقوات المسلحة الإيرانية ومن المتوقع أن تمهد المناقشات والالتزامات المشتركة التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع الطريق لمشاركة أكبر للقوات المسلحة الإيرانية لدعم إيران لأنشطة سيزم ومواصلة تطوير الرياضة العسكرية في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية عضو في المجلس الدولي للرياضة العسكرية منذ 68 عاما وتعتبر عضوا فعالا في هذه المنظمة الدولية.وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوفد إيراني إلى الأمانة العامة لسيزم.

ومن المقرر أن تستضيف القوات المسلحة الإيرانية ثلاث مناسبات مهمة لسيزم في مجال الرياضة منها:

1- الدورة الرابعة ولمسابقات من بطولة سيزم للرماية

2- بطولة سيزم لرفع الأثقال (ستقام هذه البطولات في السيزم بعد انقطاع دام حوالي 30 عاما)

3- دورة التسلق الرابعة بعنوان "التسلق من أجل السلام" لتسلق جبل دماوند.

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