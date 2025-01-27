"الشاباك" تلغي رحلات الطيران من الكيان الصهيوني إلى قبرص

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة 12 العبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) ألغى جميع رحلات هذا الكيان إلى "بافوس" في قبرص بسبب "تهديدات أمنية مختلفة".

وفي هذا السياق، أفاد تقرير الجزيرة أن مكتب نتنياهو أعلن يوم الأحد في بيان أنه بسبب تحذيرات أمنية خاصة (لم يذكرها) وبناءً على توصية من المسؤولين الأمنيين، تم الطلب من "أميخاي شيكلي" وزير شؤون المهاجرين إلغاء رحلته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل.

كما أشار الوزير شيكلي عبر منصة X إلى أنه شعر بالأسف يوم الأحد بعد تلقيه أوامر من المسؤولين الأمنيين بإلغاء مشاركته في فعاليات اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست في البرلمان الأوروبي.

وأضاف: "من المؤسف أن بروكسل، عاصمة أوروبا، أصبحت مكانًا غير آمن لليهود والإسرائيليين."

لم يعلن الوزير ولا مكتب نتنياهو عن موعد تخطيط هذه الرحلة، لكن اليوم العالمي "لذكرى الهولوكوست" يُحتفل به سنويًا في 27 يناير، والذي يتزامن هذا العام مع يوم الاثنين.

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