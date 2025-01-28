اللواء باقري: إيران مستعدة بالكامل للدفاع عن البلاد وللحرب الإلكترونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات أدلى بها في ختام مناورات عسكرية أجراها الجيش الإيراني في محافظة كرمانشاه يوم الثلاثاء، أكد اللواء باقري أن القوات المسلحة جاهزة بما يكفي للدفاع عن البلاد وحماية أمنها.

وأضاف اللواء باقري أنه من الضروري إرسال رسالة إلى الأعداء مفادها أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تمامًا لمحاربتهم في الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن وحدات القوة البرية للجيش الإيراني التي شاركت في المناورات الأخيرة تمكنت من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، والتي قال إنها غيرت المعارك المعاصرة بشكل جدي.

وأضاف أن قوات الجيش نفذت عمليات روبوتية في المناورة وحلقت بمركبات جوية هجومية ودفاعية صغيرة لتفجير الأهداف.

وقال الجنرال باقري إن المركبات الجوية الدفاعية الصغيرة الموجودة تحت تصرف الجيش هي واحدة من سبع طبقات من القدرات الدفاعية للقوة البرية لصد طائرات العدو بدون طيار.

هذا وتجري القوات المسلحة الإيرانية تدريبات عسكرية روتينية على مدار العام.

أكد المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا أن البلاد لن تتردد في تعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك قوتها الصاروخية، والتي تهدف بالكامل إلى الدفاع، وأن قدرات إيران الدفاعية لن تكون أبدًا موضع مفاوضات.

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