العميد واحدي: القوة الجوية للجيش على جهوزية كاملة للقتال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ العميد حميد واحدي، خلال المراسم الصباحية التي أقيمت في مقر القوة الجوية للجيش بمناسبة عشرة الفجر(ذكرى انتصار الثورة الاسلامية)، وولادة الإمام الحسين (ع)، ويوم الحرس الثوري وقال: "إن عداوة الأعداء اللدودين لهذا البلد والنظام الاسلامي لن يكتمل أبدًا، لذا فإن العقل يملي علينا لنكون أقوياء".

وأكد أننا لا نساوم أحداً في الدفاع عن وطننا الحبيب، وأضاف: "لقد ضحينا بدمائنا الغالية لحماية هذه الأرض ومياهها من أذى الأعداء ومن أجل حماية هذه الدماء الطاهرة، لن نسمح للأعداء حتى أن يفكروا حتى لإيذاء شعبنا وبلادنا".

وأشاد قائد القوة الجوية للجيش بذكرى شهداء الثورة الإسلامية الأعزاء وثماني سنوات من الدفاع المقدس، وخاصة شهداء القوة الجوية، معرباً عن تقديره لشجاعتهم وتضحياتهم في الحفاظ على هوية البلاد وحماية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته القوات الجوية للجيش في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إنجازات مهمة مثل تحسين القدرة القتالية وتحديث الأسطول الجوي وتصنيع المعدات الحساسة، وقال: "هذه الإنجازات هي ثمرة الجهود المتواصلة من المتخصصين والخبراء الملتزمين والكفوئين في القوات الجوية، حيث ان القوة الجوية تمكنت، بالاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا المحلية، من اتخاذ خطوة كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي وقوة الدفاع عن البلاد".

أكد العميد واحدي، على جاهزية القوات الجوية الإيرانية الكاملة للدفاع عن سماء البلاد، وقال: "رغم العقوبات الظالمة، فهي نشطة وبخير وجاهزة للقتال ضد أعداء هذا البلد وان رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتحسين تدريب الطيارين، وزيادة القدرة العملياتية لمختلف وحدات القوات الجوية، هي إجراءات تتحسن يوما بعد يوم في هذه القوة".

وأشار أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الدفاع وتطوير العلاقات الودية مع مختلف الدول، وأكد على أهمية الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وتعزيزها لمواجهة التهديدات الإقليمية والعابرة للحدود.

وفي ختام كلمته أشار قائد القوة الجوية إلى الدور المهم الذي تلعبه القوة الجوية في حماية المصالح الوطنية والحفاظ على إنجازات الثورة الإسلامية وقال: "يجب على شعبنا العزيز أن يعلم أن جنودهم في القوة الجوية للجيش على أتم الاستعداد لتنفيذ أية مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والبلاد".

وأشاد العميد واحدي بجهود منتسبي القوة الجوية، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز قدرات القوة الجوية، متمنيا لجميع منتسبي هذه القوة النجاح والفخر في خدمة الوطن الإسلامي.

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