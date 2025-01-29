عارف يزور كازاخستان للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن النائب الأول للرئيس عن زيارته إلى كازاخستان لحضور اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمشاركة في نفس الوقت في قمة ألماتي الرقمية 2025.

وأوضح مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي علي نجفي أن عارف والوفد المرافق سيتوجهان إلى ألماتي في كازاخستان صباح الخميس من هذا الأسبوع، وأضاف: "هذه الرحلة تتم بدعوة من رئيس وزراء كازاخستان، وسيشارك النائب الأول للرئيس ويتحدث في مؤتمرين، اجتماعات رؤساء وزراء الاتحاد الأوراسي ومؤتمر ألماتي الرقمي". ويجري محادثات مع المسؤولين الكازاخستانيين وبعض رؤساء وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد المذكور.

وقال نجفي إن إيران أصبحت مؤخرا عضوا مراقبا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مضيفا: "هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى في اجتماع الاتحاد بصفة عضو مراقب".

وأشار نجفي إلى أن تعاون إيران مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يساعد في تعزيز وتوطيد العلاقات بين إيران والدول الأعضاء في هذا الاتحاد الواقعة في جوار بلادنا.

وأعرب عن أمله في أن مع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي التي صادق عليها مؤخرا مجلس الشورى الإسلامي، سنشهد قفزة ملموسة في المبادلات التجارية بين إيران ودول الاتحاد الأعضاء.

وأشار نجفي إلى أنه مع تنفيذ الاتفاق المذكور فإن نحو 87 بالمئة من رموز التعريفة الجمركية للصادرات إلى هذه المنطقة ستكون صفراً، مؤكداً: "إن هذا الحدث يخلق فرصة جيدة للغاية لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الإيراني مع هذه الدول ".

واعتبر نجفي مشاركة الوفد الإيراني في مؤتمر ألماتي الرقمي فرصة جيدة، وقال: "المشاركة في هذا المؤتمر فرصة للتعريف بقدرات إيران وبرامجها وإجراءاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات".

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