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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص

إسكندري يلتقي نائب وزير خارجية أوزبكستان

إسكندري يلتقي نائب وزير خارجية أوزبكستان

التقى سفير بلادنا في أوزبكستان مع نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد علي إسكندري سفير بلادنا في أوزبكستان التقى مع بهرام جان علاييف نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان في هذا البلد.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية في القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والنقل واللوجستيك والثقافة والسياحة.

وأشار سفير بلادنا إلى الزيادة الكبيرة في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في عام 2024، مؤكدا استعداد بلادنا لزيادة مستوى التعاون مع دولة أوزبكستان الصديقة والشقيقة في العام الجديد.

وهنأ نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقدما بمناسبة يومها الوطني وتمنى الصحة والنجاح للشعب والحكومة الإيرانية، وأكد استعداد أوزبكستان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1954042

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