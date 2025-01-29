كشف أكبر قضية الاستيلاء على الأراضي في إيران تكون على صلة بالنظام البهلوي البائد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار مكافحة الفساد الاقتصادي الكبير، تم الكشف عن واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على الأراضي في البلاد بمساحة ألف هكتار في بندرعباس.

في هذه القضية، قام شخص قبل انتصار الثورة الإسلامية المجيدة بشراء حوالي 6 هكتارات من الأراضي في شرق بندرعباس، ثم ادعى ملكيته لـ 35 هكتارًا من هذه الأراضي من خلال تزوير الوثائق.

في المرحلة التالية، قام هذا الشخص بزيادة هذه المساحة إلى ألف هكتار من خلال نفوذه على بعض من رجال البلاط في عهد الشاه، وبعد الاستيلاء غير القانوني على هذه الأراضي، أصدر لنفسه وثيقة ملكية.

بدأ خبراء إدارة الاستخبارات في هرمزغان، بعد تلقي معلومات من المواطنين، بتحقيقات معلوماتية، وبمساعدة القضاء في هرمزغان، تمكنوا من كشف أسلوب تنفيذ هذه العملية الكبيرة للاستيلاء على الأراضي وعلاقة المستولين مع عائلة الشاه المنحوسة، وأثبتوا ذلك في المحكمة المختصة.

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