حجم التجارة بين إيران والسعودية یصل الى 23 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الأمير ربيهاوي، المدير العام لمكتب غرب آسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، في إشارة إلى إحصاءات التجارة الإيرانية مع دول غرب آسيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 1403 الايراني: "خلال هذه الفترة، بلغت صادرات إيران إلى دول غرب آسيا 1.2 مليار دولار". وبلغت نسبة التجارة مع العراق 35%، والإمارات 11%، وتركيا 59%، وشهدت الكويت نمواً بنسبة 31%، وسوريا 21%، وقطر 14%، والأردن 508%، وعمان 15%، ولبنان 30%، والسعودية 9795 في المئة.

وبحسب منظمة تنمية التجارة، أضاف: "أظهرت إحصاءات التجارة الإيرانية مع المملكة العربية السعودية ولبنان والبحرين أيضًا اتجاهًا تصاعديًا. ارتفعت تجارة إيران مع المملكة العربية السعودية من 200 ألف دولار إلى 23 مليون دولار، ومع لبنان من 18 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، ومع البحرين ارتفعت من 7 ملايين دولار إلى 11 مليون دولار.

وأكد مدير عام منطقة غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن حظر العراق للاستيراد من إيران موسمي، وقال: "يقوم المسؤولون العراقيون بين الحين والآخر بزيادة الرسوم الجمركية أو فرض حظر الاستيراد بهدف دعم الإنتاج المحلي". على سبيل المثال، في مجال المنتجات الزراعية والإنتاج الصناعي، يستخدمون القانون لحماية الإنتاج المحلي، ولكن على الرغم من ذلك، نمت تجارة إيران مع العراق بنسبة 35 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وتابع: "بلغ حجم تجارة إيران مع تركيا نحو 3.271 مليار دولار العام الماضي، لكن في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وصل هذا الرقم إلى نحو 5.203 مليار دولار، وبلغت تغيرات قيمته نحو 2 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الميزان التجاري الإيراني مع هذه الدول يتجه نحو الإيجابية، قال ربيهاوي: "كان الميزان التجاري الإيراني مع دول غرب آسيا إيجابيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

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