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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م

 أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى غزة وشمالها

 أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى غزة وشمالها

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة عودة النازحين من وسط وجنوب القطاع، إلى مدينة غزة وشماله.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه قال الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي: "أكثر من نصف مليون نازحٍ من فلسطينيين قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة الماضية من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد 470 يومًا من تهجيرهم قسرًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة".

ويواصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمالها، عبر شارعى "الرشيد وصلاح الدين"، لليوم الثالث على التوالي، وسط أجواء من الفرح والإصرار على إفشال مخططات التهجير القسري.

/انتهى/

رمز الخبر 1953671

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