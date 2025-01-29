وزير خارجية الفلبين يشكر ايران على جهودها في اعادة طاقم سفينة "جالاكسي ليدر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، برسالة إلى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، أعرب فيها عن امتنانه لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعادة البحارة الفلبينيين الـ17 من سفينة جالاكسي ليدر إلى وطنهم.

وقد وصف وزير خارجية الفلبين مساعدة جمهورية إيران الإسلامية لإعادة البحارة الفلبينيين بأنها مؤشر على الصداقة الطويلة الأمد وحسن النية القائمة في العلاقات بين البلدين، وأعرب عن تقديره الصادق لتعاون إيران القيم وجهودها الدعم في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظلت تتابع خلال الأشهر القليلة الماضية مسألة إطلاق سراح طاقم السفينة جالاكسي ليدر وإعادتهم إلى بلدانهم عبر القنوات الدبلوماسية.

وعاد طاقم سفينة جالاكسي ليدر إلى بلدانهم عبر سلطنة عمان يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، أعربت حكومة المكسيك أيضًا عن امتنانها لجمهورية إيران الإسلامية لمساعدتها في عودة العديد من المواطنين المكسيكيين من سفينة جالاكسي ليدر.