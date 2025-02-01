عقيلة رئيسي تلتقي مع الرئيس العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب الرئاسة العراقية اعلن في بيان عن لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مع عقيلة الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي، جميلة علم الهدى والوفد المرافق لها في قصر السلام.

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