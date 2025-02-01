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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٩ م

عقيلة رئيسي تلتقي مع الرئيس العراقي

عقيلة رئيسي تلتقي مع الرئيس العراقي

اعلن مكتب الرئاسة العراقية في بيان عن لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مع عقيلة الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي، جميلة علم الهدى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب الرئاسة العراقية اعلن في بيان عن لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مع عقيلة الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي، جميلة علم الهدى والوفد المرافق لها في قصر السلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1953780
شیرین سماره

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