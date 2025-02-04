مفتي سلطنة عمان: ندين الاعتداءات الصهيونية في الضفة وندعو الضمائر الحية لنصرة القضية

كما استنكر الشيخ الخليلي، عبر بيان له اليوم الثلاثاء، "التخبطات الصهيونية في عرقلة وصول المساعدات لغزة مع الضرورة الإنسانية الملحة إليها".

وأضاف المفتي العماني : ندين اعتداءاتها (اسرائيل) في الضفة الغربية المحتلة، ونناشد ذوي الضمائر الحية في العالم بأن يهبوا لنصرة هذه القضية العادلة ويواصلوا دعمهم السخي مع استمرار المقاطعـة لكل ما له صلة بهذا الكيـان.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت حركة حماس، ان "إسرائيل" تراوغ بتنفيذ المسار الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بتعمد تأخير دخول المتطلبات الأكثر أهمية خاصة ما يرتبط بمستلزمات الإيواء والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

وصرح المتحدث باسم الحركة "حازم قاسم" في بيان، أن "ما نفذه الاحتلال بخصوص الجوانب الإنسانية منذ بدء سريان الاتفاق، أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي".

ودعا قاسم، "الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة الأشقاء في مصر وقطر"، للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البرتوكول الإنساني في الاتفاق.