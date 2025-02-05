وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعدات غير القياسية في المصافي

أفادت وكالة مهر للأنباء، تحدث "أمير عباس برادران"، مدير المبيعات والتسويق في إحدى الشركات المعتمدة، في مقابلة مع مراسل مهر عن تصميم نظام معالجة الصور الصناعية المعتمد على الذكاء الاصطناعي من قبل باحثي هذه الشركة، وقال: "يعتبر هذا النظام أداة قوية في المجالات الصناعية، حيث يوفر إمكانية مراقبة الصور باستخدام كاميرات المراقبة."

وأضاف برادران أن هذا النظام قادر على رصد السلوكيات غير الطبيعية وغير القياسية في البيئات التشغيلية، مما يتيح لنا إصدار الإنذارات اللازمة في حالة حدوث حريق أو وجود دخان أو أي تهديد لسلامة بيئة العمل.

كما أشار إلى قدرات هذا النظام في التحكم في خط الإنتاج، قائلاً: "يمكن لهذا النظام الكشف عن الشوائب وعدم مطابقة المعدات أو عمليات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون معالجة الصور فعالة في الكشف عن التسرب أو التآكل في مجالات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)."

وأكد برادران أن هذه التكنولوجيا تعتبر حاجة جديدة في الصناعة، ومع تطور البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تزداد تطبيقاتها في الصناعات.

كما أعلن عن التعاون والتفاوض مع عدة مجمعات بتروكيماوية، موضحًا أن منتج هذه الشركة مصمم كبرنامج يتم تثبيته على الخادم في الشبكات الصناعية. يتصل هذا النظام بكاميرات المراقبة أو الكاميرات الصناعية ويقوم بمعالجة الصور بناءً على البيانات المستلمة.

مدير مبيعات شركة "داده‌کاوان اندیشه برتر" المعتمدة، قدم مزيدًا من التفاصيل حول ميزات هذا النظام، قائلاً: "إعادة قراءة العدادات التناظرية وتحويلها إلى رقمية تعتبر من ميزات هذا النظام، حيث يستخدم هذا النظام خوارزميات معالجة الصور لقراءة القيم المعروضة على العدادات التناظرية وتحويل البيانات إلى صيغة رقمية."

كما ذكر برادران أن التعرف على وتقدير تسرب الأحماض هو من الميزات الأخرى للنظام، قائلاً: "استخدام الأحماض في صناعات النفط والغاز أمر لا مفر منه. من خلال المراقبة المستمرة في النقاط الحساسة، يمكن فحص أداء المعدات واتخاذ إجراءات لمواجهة تسرب المواد الكيميائية."

/انتهى/