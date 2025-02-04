إيران تطلق أول منصة لتبادل العلم والمعرفة في العالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لشبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي كريم نجفي برزكر، قال اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في الجمعية العامة الرابعة لشبكة الجامعات الافتراضية للعالم الإسلامي (سينوفو)، التي تعقدها جامعة بيام نور، أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست قبل 55 عامًا بعضوية 57 دولة إسلامية، ثلاثة منها في منطقة أوروبا وأميركا، و27 دولة في أفريقيا و3 دول في آسيا".

وتابع: منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها الدائمة 57 دولة إسلامية، إلى جانب عضويتها بصفة مراقب في الأمم المتحدة وعدة دول غير إسلامية، تعد أكبر منظمة حكومية دولية في العالم بعد الأمم المتحدة، حيث تغطي ربع سكان العالم.".

وأعلن برزكر عن إطلاق أول منصة لتبادل العلم والمعرفة في العالم الإسلامي، قائلاً: "هذا النظام مخصص لتسجيل المعلومات العلمية للأساتذة والتبادل المعرفي الشامل بين البلدان الإسلامية".

وأوضح: "هناك ثلاث شبكات تنشط في إيران بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في مجال تكنولوجيا النانو والحدائق العلمية والتكنولوجية، والشبكة الافتراضية للجامعات في العالم الإسلامي، والتي تضم كافة المؤسسات التعليمية والطلابية، وأقسام البحوث في الجامعات، وتعد الذراع القوية لمعاونية رئاسة الجمهورية في الشؤون العلمية والتكنولوجية وتعتبر بمثابة حلقة الوصل بين الوحدات التكنولوجية في البلاد ويمكنها خلق مكانة قيمة لإيران في مجال العلوم والتسويق وتحقيق السلطة والدبلوماسية العلمية".

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