صادرات ايران غير النفطية ترتفع بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين: "إن حجم التجارة غير النفطية الإيرانية بلغ أكثر من 100 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الجاري، وإذا أضفنا حجم التجارة النفطية إلى هذا المبلغ فإنه سيصل إلى أكثر من 140 مليار دولار".

وأضاف: "إن حصة هذا الحجم التجاري من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني، على الرغم من العقوبات الشاملة، هو اقتصاد مفتوح يتمتع بحجم كبير من التعاملات الدولية".

وقال حاكم البنك المركزي: "نظراً للظروف الجيدة التي نشأت في حجم التجارة الخارجية، نشهد حالياً زيادة بنسبة 18% في قيمة الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفي ظل هذه الظروف بلغ توفير البنك المركزي للنقد الأجنبي المطلوب للواردات واحتياجات الخدمات 57.8 مليار دولار".

وأضاف: "كما بلغت قيمة تعاملات سوق الصرف الأجنبي التجارية بالدولار 111 مليون دولار قبل يومين و98 مليون دولار في اليوم الماضي، وبذلك، وصل إجمالي حجم التداول في سوق الصرف الأجنبي التجاري إلى أكثر من 2.486 مليار دولار منذ بدء عمل السوق".

/انتهى/