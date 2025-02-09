إيران تحتل المرتبة الثامنة عشرة في الاقتصاد العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إحصائيات البنك الدولي، تحتل إيران المرتبة الثامنة عشرة في الاقتصاد العالمي، وهي من بين القوى الاقتصادية العشرين في العالم. وبحسب تقرير البنك نفسه، تحتل القدرة الشرائية للشعب الإيراني المرتبة الثامنة عشرة في الاقتصاد العالمي. ارتفعت صادرات إيران غير النفطية من 54 مليون دولار في عام 1978 إلى 31 مليار دولار، أو 570 مرة، وانتقلت من منتج واحد إلى القدرة على تصدير الخدمات الصناعية والزراعية والتقنية والهندسية. وفي الوقت الحاضر، وفي ظل تنفيذ السياسات العامة للمبدأ 44، يمتلك أكثر من 50 مليون شخص، أو أكثر من نصف سكان البلاد، أسهمًا في 60 شركة كبيرة.

وفي مجال أنشطة البنية التحتية اليوم، تم إنشاء أكثر من 280 ألف كيلومتر من الطرق الإسفلتية، و17 ألف كيلومتر من الطرق السريعة، و2900 كيلومتر من الطرق السريعة الحرة، و15 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، وهو ما يضاهي حجم الاستثمارات في أكثر دول العالم تقدماً.

اليوم، أكثر من 85% من قرى البلاد لديها شبكة إمدادات المياه، مقارنة بـ 8% قبل الثورة، و83% من المدن و78% من القرى لديها شبكة إمدادات الغاز، وهو أمر لا يمكن مقارنته عمليًا بما كان عليه الحال قبل الثورة وفي أي مكان آخر في العالم.

وارتفعت طاقة مصافي الغاز في البلاد من 36 مليون متر مكعب يومياً إلى أكثر من مليار متر مكعب، وزادت طاقة البتروكيماويات من 6 ملايين طن إلى أكثر من 104 ملايين طن.

ارتفع إنتاج الكهرباء في البلاد من 2500 ميغاواط إلى 92 ألف ميغاواط، في حين تضاعف عدد سكان البلاد أقل من ثلاثة أضعاف. ويعتبر معدل الإنتاج هذا مماثلاً لمعدلات الإنتاج في الدول المتقدمة في العالم.

اليوم، أصبحت الشركات القائمة على المعرفة تحتل مكانة خاصة من حيث الكمية والنوعية. وفي مجال تكنولوجيا النانو وحدها، يتم إنتاج ما يزيد على 75 منتجًا نانويًا وتصديرها إلى 49 دولة حول العالم.

وفي القطاع الزراعي، ارتفع حجم الإنتاج من 36 مليون طن في عام1978 إلى 130 مليون طن، كما ارتفعت كمية إنتاج القمح التي كانت تزودها الولايات المتحدة قبل انتصار الثورة الإسلامية من 6 ملايين طن إلى 140 مليون طن، وأصبحت إيران مكتفية ذاتيا في هذا المنتج الاستراتيجي. وهذا يعني، بعبارات بسيطة، أنه لم يعد هناك حاجة لشراء الدجاج من فرنسا أو التفاح والبرتقال من إسرائيل.

ارتفع إنتاج الصلب من 360 ألف طن في عام 1978 إلى 18 مليون طن، ونحن من بين الدول الرائدة في العالم. كما ارتفع إنتاج الأسمنت من 8 ملايين طن إلى 87 مليون طن، محتلين المرتبة الرابعة بعد الصين والهند والولايات المتحدة.

97% من الأدوية التي تحتاجها البلاد يتم إنتاجها محليا، وفي صناعة السيارات انخفضت عمليات التجميع من 100% إلى 15%.

وفي صناعة الدفاع ارتفع إنتاج الأسلحة من 5% من الإنتاج المحلي إلى أكثر من 90%، وهذا أيضا من الأسلحة المتقدمة، حتى أننا نصدر أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار سنويا.

إذا كنا قبل انتصار الثورة نواجه صعوبات حتى في بناء القوارب والسفن الصغيرة، فإننا اليوم نصنع سفناً عابرة للمحيطات تزن عدة آلاف من الأطنان، ومن الأمثلة على ذلك المدمرة التي تم إطلاقها في المياه المفتوحة هذه الأيام.

لقد ارتفع عدد مؤسسات التصنيع من 10 آلاف إلى أكثر من 98 ألف وحدة، ولم يعد هناك مجال لا نستفيد فيه من التكنولوجيا والإنتاج ولم تكن يدنا ممدودة إلى الدول الأجنبية.

نحن نتفوق في إنتاج المنتجات المعدنية، وتم تحقيق تقدم كبير في صناعة المنسوجات، والأجهزة المنزلية، والكهرباء والإلكترونيات، وصناعة الآلات.

بالطبع، في مجال تسريع التنمية الاقتصادية، نواجه تحديات يجب التغلب عليها بجهود السلطات وتغيير النهج.

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