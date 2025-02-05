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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٧ م

مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

ذكر مسؤولون أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار وقع مساء أمس الثلاثاء في مستودع لمستحضرات التجميل في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سي ان ان، أن المتحدث باسم مدينة نيو ألباني بولاية أوهايو إنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى ولا يعتقد أن المشتبه به موجود في المبنى.

ووصف جريج جونز، قائد شرطة مدينة نيو ألباني الحادث ، الذي وقع قبل الساعة 11 مساء بفترة قصيرة بأنه “هجوم مستهدف”، قائلا إن المسؤولين لا يعتقدون أن المشتبه به يشكل تهديدا عاما للجمهور.

وأضاف جونز أنه تم إجلاء 150 شخصا إلى مبنى مجاور.

ووقع الحادث في المستودع التابع لشركة تصنع منتجات بما في ذلك مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953956
شیرین سماره

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