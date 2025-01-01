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٠١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٨ م

مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثين آخرين جراء اصطدام سيارة بحشد من الناس في نيو أورليانز

مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثين آخرين جراء اصطدام سيارة بحشد من الناس في نيو أورليانز

لقى عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بعد أن صدمت سيارة حشدا من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤولون في مدينة نيو أورليانز إن حادثاً مأساوياً وقع خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث دهست سيارة حشداً من الناس، ما أدى الى مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمدينة، أكدت السلطات هذه الحصيلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة بحشد كبير من المواطنين في شارع القناة عند تقاطعه مع شارع بوربون.

وأفادت إدارة شرطة نيو أورليانز، عبر بيان نقلته شبكة WDSU التابعة لشبكة WBC، بتلقي تقارير عن إصابات جماعية في منطقتي شارعي بوربون وإيبرفيل، وأكدت أن السيارة المشتبه بها ربما تكون قد صدمت مجموعة من الأشخاص.

/انتهى/

رمز الخبر 1952494

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