الخيانة الامريكية؛ من العهد البهلوي إلى نظام الجمهورية الإسلامية

وكالة مهر للأنباء: قال حسين نوش آبادي، عضو سابق في لجنة الأمن القومي مجلس الشورى الإسلامي في إشارة إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية في اجتماع مع قادة القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "أتحدث أولاً عن علاقات إيران مع الولايات المتحدة من الماضي إلى الحاضر". تم توقيع معاهدة المودة بشأن المسائل القانونية والقنصلية والتجارية بين إيران والولايات المتحدة في عام 1955، بعد سقوط حكومة مصدق. واستناداً إلى هذه المعاهدة، تقدم الأميركيون بشكوى إلى محكمة العدل الدولية أثناء حادثة احتجاز الرهائن التي تورط فيها أعضاء سفارتهم، واعترفت المحكمة بصحة المعاهدة وحكمت بالإفراج عن الرهائن. ولكن بعد أقل من عشر سنوات شهدنا هجوم سفينة حربية أميركية على طائرة ركاب إيرانية، أسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني. حيث قدمت إيران شكوى ضد الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

لقد انتهك الأميركيون بشكل أحادي الجانب كافة الاتفاقات القانونية مع إيران.

وتابع: "إن هذه المحكمة الدولية أظهرت سلوكا يتعارض مع القانون الدولي ولم تتخذ أي إجراء ضد هذه الجريمة الأميركية". وفي نهاية المطاف تقدمت إيران بشكوى إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى معاهدة المودة هذه، واعترفت المحكمة بصحة المعاهدة ونظرت في شكوى إيران. إلا أن ذكاء الأميركيين دفعهم إلى التنازل لمسؤولي المحكمة قبل إصدار حكمها، الأمر الذي منعها من التوصل إلى نتيجة.

قد أقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة استناداً إلى هذه المعاهدة بشأن الهجوم الأميركي على منصات النفط في الخليج الفارسي أثناء الحرب المفروضة عليها. وأكدت المحكمة أيضًا صحة المعاهدة ووضعت المسألة على جدول أعمالها مرة أخرى.

وأضاف النائب السابق في مجلس الشورى الإسلامي: "من المثير للاهتمام أن الأميركيين انسحبوا بشكل أحادي من هذه المعاهدة في عام 2018". وبينما كانت قضية الجمهورية الإسلامية ضد الولايات المتحدة معلقة أمام محكمة العدل الدولية، كانت المحكمة قد تساءلت عن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الأدوية والمنتجات الزراعية والمعدات التقنية للطائرات الركاب، ودعت الأميركيين إلى رفع هذه العقوبات. لكن الأميركيين انسحبوا بشكل أحادي من هذه المعاهدة التي أبرموها مع إيران حتى في عهد البهلوي.

لدى الأميركيين تاريخ في نكث وعودهم

وقال نوش آبادي في حديثه مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن "الأميركيين، وبسبب عدم رغبتهم في تحمل أعباء الالتزام، انسحبوا من جانب واحد من معاهدة المودة والتعاون التي وقعوها مع إيران في عهد البهلوي". لدى الأميركيين تاريخ في نقض وعودهم. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في فيينا في عام 2015 بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وشاهد العالم الأميركيين وهم ينسحبون من جانب واحد من المعاهدة النووية التي تم كتابتها بين عدة دول.

لقد ثبت عدم ولاء الأميركيين لإيران

وأضاف: ترامب الذي أصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى اليوم، انسحب رسميًا من الاتفاق النووي في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران كما في السابق. وكان هذا خرقًا آخر للوعد والاتفاق رأيناه من جانب الأميركيين مرة أخرى.

لدينا تجارب مختلفة مع الأميركيين الذين حنثوا بوعودهم. وأكد قائد الثورة أن سبب معارضتنا للتفاوض مع أميركا هو التجربة التي مررنا بها مع هذه الوعود الكاذبة. إن المعاهدة التي كانت نتيجة عامين من المفاوضات بين عدة دول تم انتهاكها من جانب واحد من قبل الأميركيين. كيف يمكننا أن نثق مرة أخرى في بلد وحكومة ثبت فسادهما؟

الأمريكيون لا يلتزمون بأية معاهدات دولية

وأضاف هذا الخبير في الشؤون الدولية: "إننا نجد في نصوصنا الدينية والإسلامية "لايلدغ المؤمن من حجر مرتين". وفي الأدب الإيراني، تم طرح هذه القضية بشكل جميل أيضًا في قصيدة الجامي. إن تصريحات قائد الثورة بأن السبب الذي يجعلنا نقول بأن المفاوضات مع أميركا عديمة الفائدة ولن تحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب يرجع إلى هذه التجارب الماضية. لدى الأميركيين تاريخ في التراجع عن التزاماتهم وعدم الالتزام بأي من اتفاقياتهم ومعاهداتهم الدولية. وفي الاتفاق النووي، قدمت إيران تنازلات سخية، لكنها لم تتلق أي شيء في المقابل.

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