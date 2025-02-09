صرخات " الله أكبر" تصدح في جميع أنحاء ايران ابتهاجا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خرج جمعوع الشعب الايراني إلى الشوارع وإلى أسطح المنازل وعند النوافذ ليشارك بصرخات الله أكبر تعبر عن فرحته بالذكرى الخالدة لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وقال الإمام الخامنئي في 28/8/1985: «الله أكبر» التي أطلقها الشعب الإيراني لها نغمة خاصّة. لأنّها «الله أكبر» الرسول (ص)، و«الله أكبر» المحطّمة للأصنام، ولأنّها بمعنى الاستخفاف بأصنام الجبروت والمال، ولكونها تعني شهامة وشجاعة شعبٍ في وجه الاستكبار العالمي.

وفي مثل هذه الليلة من كل عام يصعد الملايين من أفراد الشعب الإيراني إلى أسطح المنازل ويطلقون صرخات "الله أكبر" احتذاء بصرخات الله أكبر التي أطلقها الثوريون عام 1979 وأعلنوا بذلك انتصار الثورة الإسلامية، والشعب الإيراني يكرّر هذه الخطوة في كل عام تأكيداً على تمسكه بثورته الإسلامية ومبادئها.