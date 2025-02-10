السفير الإيراني في الكويت: سنتغلب على العقوبات والتحديات الداخلية بالمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتفلت مجمع مدارس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة وحضر مئات الطلاب الإيرانيين وعائلاتهم إلى مجمع المدارس الإيرانية لإحياء ذكرى ايام عشرة الفجر. وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد توتونجي خلال كلمة له في الحفل: "اليوم، في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، اجتمعنا للحديث عن القيم والمثل العليا التي قادت الأمة الإيرانية إلى الاستقلال والحرية والتقدم".

وأضاف: "هذه المناسبة فرصة للحديث عن ثلاثة محاور مهمة ستشكل مستقبل إيران: العلم، والروح الإيرانية، والهوية الوطنية".

وقال السفير الإيراني في الكويت: "إن الثورة الإسلامية مهدت الطريق للتطور العلمي والتكنولوجي". لقد تمكنت إيران خلال العقود الأربعة الماضية من اكتساب مكانة مرموقة في مجالات الطب، وتكنولوجيا النانو، والطاقة النووية، والفضاء، والعديد من العلوم الأخرى. ولم يكن من الممكن تحقيق هذه التطورات إلا بالاعتماد على علماء البلاد وباحثيها والشباب الموهوبين.

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