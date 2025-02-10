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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٠ م

عراقجي: ثورة الشعب الإيراني جاءت حتى لا يتمكن أي أجنبي من إملاء أوامره علينا

عراقجي: ثورة الشعب الإيراني جاءت حتى لا يتمكن أي أجنبي من إملاء أوامره علينا

قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي: ثورة الشعب الإيراني جاءت حتى لا يتمكن أي أجنبي من إملاء أوامره علينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية في تصريح أدلى به اليوم خلال تجمع جماهيري في مسيرة 22 بهمن بمدينة همدان، إن ثورة الشعب الإيراني جاءت حتى لا يتمكن أي أجنبي من إملاء أوامره علينا. لا يجوز لأي أجنبي أن يصدر أوامر أو موانع لشعب إيران أو مسؤوليها أو قادتها.

وأضاف عباس عراقجي: "هذا هو الاستقلال الذي أراده الشعب، وهذه هي هدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إلى أنه "بعد الثورة الإسلامية، كان المبدأ الأول والأهم في سياستنا الخارجية هو "لا شرقية ولا غربية"، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي سلوك سيئ تجاه مسؤولي البلاد من قبل الاجانب وأنه لاينبغي لهم ان ينهوا ويامروننا بشىء نحن لا نؤمن به.

/انتهى/

رمز الخبر 1954175

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