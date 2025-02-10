ايجئي: الأمريكيون يخشون من الدعم الشعبي للثورة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، شارك حجت الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية، صباح اليوم في مسيرة 22 بهمن بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة.

وفي تصريحاته للصحفيين، أكد رئيس الجهاز القضائي أن "22 بهمن" هو يوم من أيام الله ويعتبر من الأيام الخالدة، مشيرًا إلى أن "الشياطين، وعلى رأسهم الأمريكيون، يخشون من الدعم الشعبي للثورة الإسلامية. لقد استخدموا جميع المؤامرات لمنع شعبنا من المشاركة في دعم النظام والثورة وإخلاء الساحة."

وأضاف: "إن المواقف العدائية الأخيرة لقادة أمريكا قد شجعت شعبنا على المشاركة بشكل أكثر حماسًا ومعنى في مسيرة اليوم. إن هذا الحضور الشعبي يبدد مخططات الأمريكيين ودسائسهم."

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أن "الأمريكيين والصهاينة يعتقدون أنه من خلال الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في غزة ولبنان، يمكنهم إحداث الخوف والذعر لدى شعوب تلك المناطق ودفعهم للتراجع عن خط المقاومة، لكنهم رأوا أن ذلك لم يحدث. فشعبنا الغيور والمضحي، الذي هو رائد المقاومة، لا يخاف من هذه التهديدات والبلاغات والدعاية، ولا ينخدع بها، ولا يتراجع، بل يظل أكثر ثباتًا في ساحة الدفاع عن النظام والثورة."

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