  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م

السفير الإيراني لدى السعودية: طهران والرياض لن تعودا للوراء فيما يخص تعاونهما

السفير الإيراني لدى السعودية: طهران والرياض لن تعودا للوراء فيما يخص تعاونهما

قال السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي: "انه في الواقع عدنا إلى مستوى العلاقات التي كانت تربطنا وفي العامين السابقين تمكنا من تخطي الماضي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أشار إلى أننا حققنا العديد من الإنجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعامة والقنصلية بين إيران والسعودية وعدنا إلى مستوى العلاقات التي كانت تربطنا في الماضي.

وأضاف حتى الآن وصل عدد الحجاج والمعتمرين الإيرانيين إلى أكثر من 100 ألف شخص.

وتابع ان طهران والرياض لن تعودا للوراء فيما يخص تعاونهماـ لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تتحسن يوما بعد يوم، وبعض الحالات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.

/انتهى/

رمز الخبر 1954199
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات