السفير الإيراني لدى السعودية: طهران والرياض لن تعودا للوراء فيما يخص تعاونهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أشار إلى أننا حققنا العديد من الإنجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعامة والقنصلية بين إيران والسعودية وعدنا إلى مستوى العلاقات التي كانت تربطنا في الماضي.

وأضاف حتى الآن وصل عدد الحجاج والمعتمرين الإيرانيين إلى أكثر من 100 ألف شخص.

وتابع ان طهران والرياض لن تعودا للوراء فيما يخص تعاونهماـ لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تتحسن يوما بعد يوم، وبعض الحالات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.

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