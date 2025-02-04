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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢٦ م

إيران ستضاعف طاقتها الاستيعابية للعمرة المفردة

إيران ستضاعف طاقتها الاستيعابية للعمرة المفردة

أعلنت منطمة الحج والزيارة الايرانية، انه نظرا لإقبال الحجاج على أداء مناسك العمرة المفردة ستتضاعف الطاقة الاستيعابية للحجاج في العام المقبل.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب شؤون الحج والعمرة بمنظمة الحج والزيارة الايرانية، اكبر رضائي: "منذ بداية العام الجاري، توجه 136 ألف حاج إيراني إلى أرض الوحي ضمن قوافل العمرة المفردة".

وأوضح نائب شؤون الحج والعمرة بمنظمة الحج والزيارة: "كانت طاقة إيران الاستيعابية للعمرة المفردة حتى الآن حوالي 175 ألف شخص".

وتابع: "نظرا لاستقبال الحجاج ومتابعة منظمة الحج تمت زيادة هذه الطاقة الاستيعابية إلى 200 ألف شخص، وسيتم إرسال بقية الحجاج إلى السعودية منتصف شوال".

وصرح: "|كما أنه بالنظر إلى طلب وترحيب الحجاج بزيارة أرض الوحي، فمن المقرر في العام المقبل، وبعد حج التمتعـ، مضاعفة الطاقة الاستيعابية للحجاج الإيرانيين إلى 400 ألف شخص".

/انتهى/

رمز الخبر 1953918

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