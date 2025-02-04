إيران ستضاعف طاقتها الاستيعابية للعمرة المفردة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب شؤون الحج والعمرة بمنظمة الحج والزيارة الايرانية، اكبر رضائي: "منذ بداية العام الجاري، توجه 136 ألف حاج إيراني إلى أرض الوحي ضمن قوافل العمرة المفردة".

وأوضح نائب شؤون الحج والعمرة بمنظمة الحج والزيارة: "كانت طاقة إيران الاستيعابية للعمرة المفردة حتى الآن حوالي 175 ألف شخص".

وتابع: "نظرا لاستقبال الحجاج ومتابعة منظمة الحج تمت زيادة هذه الطاقة الاستيعابية إلى 200 ألف شخص، وسيتم إرسال بقية الحجاج إلى السعودية منتصف شوال".

وصرح: "|كما أنه بالنظر إلى طلب وترحيب الحجاج بزيارة أرض الوحي، فمن المقرر في العام المقبل، وبعد حج التمتعـ، مضاعفة الطاقة الاستيعابية للحجاج الإيرانيين إلى 400 ألف شخص".

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