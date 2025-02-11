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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:١٩ م

الصين: مستعدون للتعاون مع إيران في جميع المجالات

الصين: مستعدون للتعاون مع إيران في جميع المجالات

أكد نائب وزير الخارجية الصيني خلال حضوره حفل إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أن بكين مستعدة للتعاون مع طهران لمواصلة التفاهمات المشتركة المهمة بين البلدين وتعزيز التعاون مع إيران في جميع المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر نائب وزير الخارجية الصيني تشين شياودونغ امس الاثنين حفل الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في بكين بدعوة من الجانب الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بهذا الخصوص: "قال تشين الذي حضر الحفل إن العلاقات الإيرانية الصينية حققت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة تحت التوجيه الاستراتيجي لزعماء البلدين، مع التقدم المستمر والنتائج الإيجابية في التعاون في مختلف المجالات".

وأشار البيان أيضا إلى أن الصين مستعدة للتعاون مع إيران لمتابعة التفاهمات المشتركة المهمة بين الرئيسين الصيني والإيراني شي جين بينغ ومسعود بزشكيان، وتعزيز الاتصالات والتعاون في مختلف المجالات، والسعي لتحقيق النمو المستدام وطويل الأمد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وبكين.

الصين: مستعدون للتعاون مع إيران في جميع المجالات

كما قال السفير الإيراني لدى الصين محسن بختيار في الحفل: "إن طهران تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الصين وهي مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة وكذلك التبادل والتعاون في مختلف المجالات معها من أجل تحقيق المزيد من التطور في العلاقات الثنائية".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين ناقشا أيضا وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمخاوف لديهما.

/انتهى/

رمز الخبر 1954261

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