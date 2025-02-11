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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٧ م

السفير الإندونيسي يلتقي وزير الخارجية الايراني في ختام مهمته في طهران

السفير الإندونيسي يلتقي وزير الخارجية الايراني في ختام مهمته في طهران

التقى السفير الإندونيسي لدى طهران، روني براسيت يوليانتورو، مع وزير الخارجية وذلك في ختام مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى السفير الإندونيسي لدى طهران، روني براسيت يوليانتورو، مع وزير الخارجية الايراني الدكتور سيد عباس عراقجي في منى وزارة الخارجية وودعه.

السفير الإندونيسي يلتقي وزير الخارجية الايراني في ختام مهمته في طهران

/انتهى/

رمز الخبر 1954265

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