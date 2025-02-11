السفير الإندونيسي يلتقي وزير الخارجية الايراني في ختام مهمته في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى السفير الإندونيسي لدى طهران، روني براسيت يوليانتورو، مع وزير الخارجية الايراني الدكتور سيد عباس عراقجي في منى وزارة الخارجية وودعه.

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