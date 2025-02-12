الرئيس الفيتنامي يهنئ نظيره الايراني بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال الرئيس الفيتنامي لونغ كوانغ في رسالة التهنئة التي بعث بها بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان: تعرب حكومة وشعب فيتنام عن أصدق التهاني لفخامتكم وشعب إيران، وآمل أن يواصل الشعب الإيراني تحقيق المزيد من الإنجازات في بناء وتطوير بلده المزدهر والمزدهر.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تشان تان مان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي بوي تان سون بعثوا برسائل تهنئة مماثلة إلى نظرائهم الإيرانيين محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي قاليباف ووزير الخارجية عراقجي.