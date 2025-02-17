قاليباف سيشارك في المؤتمر الخامس عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام علي رضا سليمي، في إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة الخامسة عشرة للاتحاد البرلماني الآسيوي (APA)، المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت شعار "دور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير التعاون الآسيوي المتعدد الأطراف"، إن "هذه الجمعية التي تعقد على مستوى عال، لها أهمية كبيرة وسوف تشارك فيها 11 دولة على مستوى رئيس البرلمان، و5 دول على مستوى نائب الرئيس، و10 دول على مستوى الوفد البرلماني".

وفي إشارة إلى حضور الوفد البرلماني لبلادنا في هذا الاجتماع برئاسة محمد باقر قاليباف، تابع عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: "سيشارك رئيس مجلس الشورى الإسلامي على رأس الوفد البرلماني الإيراني في هذا المنتدى ويلقي كلمة".

وتابع أن ممثلي البرلمان سيرافقون رئيس السلطة التشريعية في هذه الزيارة، مضيفا: "إن رؤساء اللجان المالية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية سيرافقون رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كما تم التخطيط للقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين رئيس البرلمان وممثلي البرلمان مع رؤساء البرلمانات الأخرى الحاضرين في هذا المنتدى".

وفيما يتعلق بالمواضيع التي ستدرج على جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة، قال النائب البرلماني: "بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان المتخصصة، وبما أن هذا العام هو العام الأخير لرئاسة جمهورية أذربيجان في الجمعية البرلمانية الآسيوية، سيتم إجراء مناقشات ودراسات حول رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية للسنتين المقبلتين وجدول أعمالها، كما سيتم عقد اجتماعات بشأن قضية فلسطين".

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