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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٠٠ م

سفير ايران في استانا يلتقي وزير خارجية جمهورية كازاخستان

سفير ايران في استانا يلتقي وزير خارجية جمهورية كازاخستان

التقى السفير الإيراني لدى كازاخستان مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان في استانا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي أكبر جوكار السفير الإيراني في كازاخستان التقى مراد نورتليو نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان. وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

دیدار جوکار با وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان

/انتهى/

رمز الخبر 1954359

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