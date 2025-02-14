سفير ايران في استانا يلتقي وزير خارجية جمهورية كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي أكبر جوكار السفير الإيراني في كازاخستان التقى مراد نورتليو نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان. وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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