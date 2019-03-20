ايران تدعم المتغيرات الحالية في كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أعلن دعم طهران للتغيرات الجارية في جمهورية كازاخستان ونقل السلطة فيها ضمن اطار دستورها معلنا بذلك ان لدى ايران نظرة تفاؤلية ازاء قرار نظربايف وتزامنه مع عيد النوروز والتغيير في الطبيعة وانها تدعم هذه التطورات.

ووصف قاسمي الرئيس الكازاخي نور سلطان نظربايف بانه سياسي بارز وذكي في كازاخستان مبيناً ان علاقات ايران وكازاخستان كانت خلال تولي نظربايف الرئاسة ودية و متنامية.

و تابع قائلا ان ايران تدعم التطورات الجارية في كازاخستان ونقل السلطة فيها كونهما يندرجان ضمن الدستور الكازاخي.

وهنأ المتحدث باسم الخارجية قاسم جومارت توكايف الذي تولي مهام الرئاسة في كازاخستان بعد استقالة نظربايف لحين اجراء الانتخابات المقبلة فيها واعرب عن تمنياته بنجاح توكايف وعبر عن ثقته بان تستمر العلاقات بين ايران و كازاخستان كسابق عهدها كونها علاقات ودية واخوية.

كما هنأ قاسمي كازاخستان حكومة وشعبا بمناسبة عيد النوروز و اضاف ان الشعب الكازاخي وعلى غرار العديد من دول المنطقة يحتفل بعيد النوروز كونه يمثل جانبا من ثقافتها و تقاليدها. /انتهى/.