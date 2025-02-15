هونغ كونغ تعتزم التقدم بشكوى ضد أمريكا لدى "التجارة العالمية"

أفادت وكالة مهر للأنباء، في بيان صدر الجمعة، وصف المتحدث باسم حكومة هونغ كونغ الحكم التعريفات الجمركية الأمريكية بأنها إجراءات غير معقولة، ومتناقضة بشكل صارخ مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر بيان المتحدث باسم الحكومة: "نعارض بشدة التدابير الأمريكية، ونحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية للعدول عن قرارها."



وتابع أن الإجراءات الأمريكية تتجاهل وضع هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، ولذلك تلجأ المدينة إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إخطار مساء الأربعاء أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين البالغة 10% ستطبق على هونغ كونغ أيضاً.

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