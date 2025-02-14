 الصين: مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لدعم آلية تحديد الأسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد جياكون على أن الصين لا تدخل في سباق التسلح مع أي بلد، وهي على استعداد للعمل مع جميع الأطراف الأخرى في دعم آلية تحديد الأسلحة والمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن العالم يعترف بأن الولايات المتحدة وروسيا لديهما أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، مشدداً على أن نزع السلاح النووي يجب أن يتبع الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن غير المنقوص وغيرها من المبادئ الأساسية.

وأضاف: "الولايات المتحدة وروسيا، بوصفهما أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، ينبغي أن تنفذا بجدية المسؤولية ذات الأولوية الخاصة عن نزع السلاح النووي، وتحقيق زيادة كبيرة في خفض الترسانات النووية، وتهيئة الظروف المناسبة لغيرهما من الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى الانضمام إلى عملية نزع السلاح النووي.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي توصّل منذ وقت طويل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، مشيراً إلى أن التحديث وفق النمط الصيني هو التحديث على طريق التنمية السلمية.

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