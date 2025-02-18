عراقجي: سنناقش مع امير قطر قضايا استراتيجية مهمة وسنشارك في تشييع الشهيد نصرالله بوفد عالي المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية الايراني اليوم الثلاثاء في حديث له للصحفيين ان امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور طهران غدا الاربعاء، مبينا: "سنتناول خلال زيارة أمير قطر إلى طهران مواضيع سياسة واقتصادية واستراتيجية مهمة".

وأوضح رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني: "قطر دولة مؤثرة في الخليج الفارسي، وعلاقاتنا مع قطر قديمة وواسعة النطاق، وكانت هناك دائمًا تبادلات رفيعة المستوى بين البلدين".

ونابع عباس عراقجي: "سنتشاور خلال زيارة أمير قطر إلى طهران في قضايا إقليمية ولا سيما فلسطين وغزة ولبنان واليمن وسوريا"، مؤكدا: "تهجير أهل غزة أمر خطير جداً ويجب على الدول الإسلامية اتخاذ موقف واحد ضد الجرائم الصهيونية".

وأشار الى اقامة مراسم التشييع للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله وقال: "سنشارك بشكل حاشد في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله ضمن وفد عالي المستوى يمثل الحكومة والمجلس وجميع الأجهزة".

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