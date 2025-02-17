باقتراح ايراني.. انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الاسلامية حول خطة تهجير الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني: "في لقاء الليلة سنبحث سبل توسيع العلاقات والتطورات في المنطقة، وخاصة فلسطين والمخطط المشؤوم للتهجير، وضرورة تبني موقف موحد بين الدول الإسلامية". اقترحت إيران عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، ومن المقرر عقده في مارس/آذار المقبل.

وأضاف: "نحن ندين جرائم الكيان الصهيوني والمخطط الأخير".

وتابع: لقد وقعنا مذكرتي تفاهم مع السودان، واحدة بشأن الإعفاء من التأشيرة، مما يعزز العلاقات بين البلدين.

وقال وزير خارجية بلادنا: مشاركة إيران في إعادة إعمار السودان ستتم بعد الحروب الأخيرة. وسيتم أيضًا توفير السلع التي يحتاجها البلدان.