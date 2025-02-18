قائد الدفاع الجوي: نحن مستعدون لمواجهة أي تهديد

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد "عليرضا صباحي فرد" قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء (ص) خلال مشاركته في الجلسة الرابعة للنشطاء المهدويين التي أقيمت صباح اليوم (الثلاثاء) في مركز التدريب المتخصص الشهيد خضرائي، قائلاً: "نحن في أوج قوتنا لمواجهة أي تهديد."

وأضاف العميد صباحي فرد: "القوات المسلحة والدفاع الجوي في البلاد مستعدة لمواجهة أي تهديد، حيث إن جميع المعدات محلية بنسبة 100%."

وأشار قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء (ص) إلى أن "النظر إلى المناورات يظهر كيف أن نظام باور 373 أطلق النار بقوة في قلب الليل."

وأكد: "لقد قمنا بترقية جميع أنظمتنا، وهذا باور 373 الحالي والجيل الجديد منه، لا يوجد أي نظام بالعالم يستطيع أن يقارن به."

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