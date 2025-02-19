بزشكيان: تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وقطر يفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس مسعود بزشكيان في اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من إيران وقطر، إن العلاقات بين البلدين كانت دائما في اتجاه تصاعدي، مضيفا: "القواسم المشتركة الدينية والثقافية، وكذلك المصالح المشتركة، تشكل أساسًا متينًا لمزيد من تعزيز وتوسيع العلاقات بين طهران والدوحة".

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، مضيفا: "إن تنفيذ هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى تعزيز مستوى التعاون، سيخلق آفاقا جديدة للعلاقات الودية والأخوية بين إيران وقطر".

كما أشاد الدكتور بزشكيان بدور قطر الفعال والبناء في القضايا الإقليمية والعالمية، وخاصة في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا اللقاء، أعرب أمير قطر عن ارتياحه للتوجه المتنامي للعلاقات بين البلدين ودعا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسريع هذه العملية، وقال: "العلاقات الإيرانية القطرية ودية ومثمرة منذ فترة طويلة، ورغم زيادة حجم هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، إلا أننا لا نزال بعيدين عن المستوى الذي يرغبه زعماء البلدين".

ووصف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي بين إيران وقطر بأنه بناء ويرتكز على المصالح المشتركة، وقال: "سنسعى جاهدين لرفع التفاعلات والتبادلات بين البلدين إلى المستوى المستهدف من خلال عقد لجان التعاون الاقتصادي المشتركة بشكل منتظم".