رفع مستوى التعاون بين إيران وقطر بهدف تعزيز الأمن الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف محمد جواد ظريف خلال لقائه السفير القطري لدى طهران سعد بن عبد الله آل محمود العلاقات بين البلدين بأنها أخوية وودية وطويلة الأمد، وأضاف: "إن تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات سيعزز الاستقرار والأمن في المنطقة".

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير قطر إلى طهران، أكد نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية استمرار المشاورات السياسية والدولية بين البلدين.

وأشاد بالمواقف القوية للحكومة القطرية في دعم شعب غزة في الحرب الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وأشاد بدور قطر في تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

ووصف السفير القطري سعد بن عبدالله آل محمود الزيارة الأخيرة لأمير قطر إلى طهران واللقاء والمحادثات التي أجراها مع قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني بأنها ناجحة للغاية.

وأضاف ان بلاده ستتابع وتنفذ بكل جدية القضايا ذات الاهتمام والمشاريع المشتركة، وخاصة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين أمير قطر والرئيس الايراني خلال الزيارة الأخيرة.

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