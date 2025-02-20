وثيقة سرية صادرة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية عمليات مركزة ضد أفراد أو شبكات معينة

وكالة مهر للأنباء: وقاد صياغة هذا الدليل مكتب الشؤون السياسية – العسكرية بوزارة الخارجية بمساهمة رئيسية من ديفيد كيلكولن مستشار خاص لوزير الخارجية لمكافحة التمرد، ومات بورتر لفتنانت كولونيل في المارينز الملكي بالمملكة المتحدة و ريت كارلوس بورغوس كولونيل بالجيش الامريكي.

وتمت إتاحة الدليل إلكترونيا، عن مكتب الشؤون السياسية العسكرية- يناير 2009 ،بتوقيع كل من كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية و روبرت غيتس وزير الدفاع و هنريتا فور، مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ونحن في المعهد المصري للد ارسات، إذ نقدم هذه الترجمة الحصرية، لهذا العمل المهم والكبير، نؤكد على كامل

حقوق الفكرية للجهات الاصليبة التي أصدرت التقرير، وكذلك حقوق الملكية الفكرية للنسخة العربية للمعهد المصري، على أن يكون هذا العمل خطوة نحو طريق ممتد لمزيد من الجهود في هذا السياق.

لقراءة الوثيقة افتح ملف "بي دي اف" هنا.