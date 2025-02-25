  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ ص

وزير الدفاع: الشباب الغيارى الايراني سيردون على أى خطإ من العدو ردا يجعله يندم

وزير الدفاع: الشباب الغيارى الايراني سيردون على أى خطإ من العدو ردا يجعله يندم

قال وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصيرزاده لدينا شباب غيارى سيردون على خطأ العدو المحتمل ردا حاسما يجعل العدو يندم على فعله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الإيراني في حفل ختام مهرجان الشباب الجندي السابع عشر: "إن الأعداء يحاولون دائما خلق الانقسام بيننا تحت ذرائع مختلفة، لكنكم، أيها الجنود الأذكياء والثاقبون، لن تسمحوا أبدا بانتهاك الوحدة والأخوة بينكم".

وأضاف العميد نصيرزاده: "مع الإصرار والحماس الذي رأيته في هؤلاء الشباب الأعزاء، أؤكد لكم أنه مع هؤلاء الشباب الغيورين لن يكون هناك مكان لخيار الخوف من العدو والتراجع عن مبادئنا ومثلنا العليا".

وأكد: "بوجود هؤلاء الشباب المتحمس والغيارى فإن الرد الحاسم على خطأ العدو المحتمل الذي يجعل العدو يندم على فلعته هو أمر مؤكد".

وأضاف نصيرزاده: "إن هؤلاء الشباب المتحمسين، المسلحين بالإيمان والشجاعة، يقفون مثل حاجز من الفولاذ ضد التهديدات".

واختتم وزير الدفاع بالقول: "مع هؤلاء العلماء الشباب لن يكون من الصعب التغلب على عقبات العقوبات والتهديدات والوصول إلى أعلى القمم".

/انتهى/

رمز الخبر 1954851

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات