وزير الدفاع: الشباب الغيارى الايراني سيردون على أى خطإ من العدو ردا يجعله يندم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الإيراني في حفل ختام مهرجان الشباب الجندي السابع عشر: "إن الأعداء يحاولون دائما خلق الانقسام بيننا تحت ذرائع مختلفة، لكنكم، أيها الجنود الأذكياء والثاقبون، لن تسمحوا أبدا بانتهاك الوحدة والأخوة بينكم".

وأضاف العميد نصيرزاده: "مع الإصرار والحماس الذي رأيته في هؤلاء الشباب الأعزاء، أؤكد لكم أنه مع هؤلاء الشباب الغيورين لن يكون هناك مكان لخيار الخوف من العدو والتراجع عن مبادئنا ومثلنا العليا".

وأكد: "بوجود هؤلاء الشباب المتحمس والغيارى فإن الرد الحاسم على خطأ العدو المحتمل الذي يجعل العدو يندم على فلعته هو أمر مؤكد".

وأضاف نصيرزاده: "إن هؤلاء الشباب المتحمسين، المسلحين بالإيمان والشجاعة، يقفون مثل حاجز من الفولاذ ضد التهديدات".

واختتم وزير الدفاع بالقول: "مع هؤلاء العلماء الشباب لن يكون من الصعب التغلب على عقبات العقوبات والتهديدات والوصول إلى أعلى القمم".

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