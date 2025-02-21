الرئيس الایرانی يزور المعرض الدولي للتجارة مع أوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه زار الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له اليوم الجمعة اجنحة مختلفة من المعرض الدولي الثالث للتجارة مع أوراسيا..

وخلال هذه الزيارة، وأثناء الحديث مع المديرين والخبراء من مختلف الصناعات، أكد بزشكيان على الدور الرئيسي لتطوير التفاعلات التجارية مع أوراسيا.

وأشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة الذي رافق الرئيس في هذه الزيارة، إلى اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي، واعتبر هذا المعرض خطوة مؤثرة نحو زيادة الصادرات وتعزيز التعاون الدولي.

ويعد المعرض الدولي الثالث للتجارة مع أوراسيا، الذي أقيم بمشاركة أكثر من 100 شركة إيرانية ووفود تجارية من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا، فرصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية الإيرانية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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