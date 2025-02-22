شاهد بالفيديو.. أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلي القسام

قبل أسير من الكيان الصهيون رؤوس مقاتلي المقاومة الاسلامية الفلسطينة حماس لدى مراسم الإفراج عنه.