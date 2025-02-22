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٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:١٩ م

شاهد بالفيديو.. أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلي القسام

شاهد بالفيديو.. أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلي القسام

قبل أسير من الكيان الصهيون رؤوس مقاتلي المقاومة الاسلامية الفلسطينة حماس لدى مراسم الإفراج عنه.

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رمز الخبر 1954693

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