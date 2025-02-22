https://ar.mehrnews.com/news/1954693/ ٢٢/٠٢/٢٠٢٥، ٣:١٩ م رمز الخبر 1954693 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٢/٠٢/٢٠٢٥، ٣:١٩ م شاهد بالفيديو.. أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلي القسام قبل أسير من الكيان الصهيون رؤوس مقاتلي المقاومة الاسلامية الفلسطينة حماس لدى مراسم الإفراج عنه. تحميل 1 MB رمز الخبر 1954693 کپی شد محتوى ذات صلة غزة تستعد لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تفاصيل برامج تأبين الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين في إيران حماس: نستغرب من الضجَة التي آثارها الاحتلال بشأن جثمان "شيري بيباس" أبو عبيدة: قررنا الإفراج عن 6 محتجزين لدينا غداً السبت سمات اسير اسرائيلي عودة الاسرى الاحرار فلسطين غزة تشييع جثمان الشهيد الشهيد نصرالله كتائب القسام حماس
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