 أبو عبيدة: قررنا الإفراج عن 6 محتجزين لدينا غداً السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو عبيدة في تغريدة مقتضبة: في إطار صفقة "طوفان الاقصى" لتبادل الأسرى قررت كتائب القسام الإفراج يوم غدٍ السبت الموافق 21-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد

وسلَّمت حركة حماس، أمس الخميس، "إسرائيل" جثث 4 محتجزين قُتلوا بقصف "إسرائيلي" في قطاع غزة بعد أسرهم خلال في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وعرضت كتائب القسام، 4 نعوش سوداء على منصة في خان يونس في جنوب القطاع، قبيل عملية تسليم الجثث إلى الصليب الأحمر.

وحملت التوابيت صور وتفاصيل المحتجزين، وهم: "شيري بيباس وطفلاها كفير وأرييل، وعوديد ليفشيتز"، وأعلن مكتب نتنياهو تسلم الجثامين.

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