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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ م

 أبو عبيدة: قررنا الإفراج عن 6 محتجزين لدينا غداً السبت

 أبو عبيدة: قررنا الإفراج عن 6 محتجزين لدينا غداً السبت

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، عن أسماء المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم غداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو عبيدة في تغريدة مقتضبة: في إطار صفقة "طوفان الاقصى" لتبادل الأسرى قررت كتائب القسام الإفراج يوم غدٍ السبت الموافق 21-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد

وسلَّمت حركة حماس، أمس الخميس، "إسرائيل" جثث 4 محتجزين قُتلوا بقصف "إسرائيلي" في قطاع غزة بعد أسرهم خلال في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وعرضت كتائب القسام، 4 نعوش سوداء على منصة في خان يونس في جنوب القطاع، قبيل عملية تسليم الجثث إلى الصليب الأحمر.

وحملت التوابيت صور وتفاصيل المحتجزين، وهم: "شيري بيباس وطفلاها كفير وأرييل، وعوديد ليفشيتز"، وأعلن مكتب نتنياهو تسلم الجثامين.

/انتهى/

رمز الخبر 1954650

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